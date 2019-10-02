 Британская Cadogan Petroleum продала дочернюю компанию в Украине за $2,8 миллиона

Об этом говорится в сообщении Cadogan на сайте Лондонской фондовой биржи, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

ООО "ПК Газвыдобування" является одной из двух дочерних компаний, которые руководство Cadogan активно пыталось продать в последнее время.

Как отмечается в сообщении, базирующееся на востоке страны "Газвыдобування" не имеет лицензий на разработку углеводородных участков.

"Продажа ООО "Газвыдобування" является частью плана Cadogan по созданию основы для роста в Украине посредством разумного использования своих денежных средств и монетизации активов. Первым шагом к росту нашей добычи стал повторный ввод в эксплуатацию старых скважин, требующий минимального использования капитала. Вторым шагом стал успех на скважине Блаж-10, продолжение работы по которой будет и далее финансироваться в значительной степени за счет продажи компании "Газвыдобування", – цитируется в сообщении генеральный директор Cadogan Гвидо Микелотти (Guido Michelotti).

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Как сообщалось, Cadogan занимается разработкой Дебеславецкого и Монастырецкого месторождений.

По итогам 2018 года компания получила $1,2 млн чистой прибыли против $1,6 млн чистого убытка в 2017 году. Среднесуточная добыча углеводородов в прошлом году возросла на 61% – до 250 баррелей нефтяного эквивалента.

Согласно данным на сайте компании и Лондонской фондовой биржи, 28,55% ее акций принадлежит SPQR Capital Holdings SA, 11,03% – Мишелю Миусу (Michel Meeus), 7,93% – CA Indosuez SA. Вероник Салик владеет 7,62% акций, SPF Devola SA – 7,39%, Пьер Салик – 3,37%. Еще 5,94% владеет компания Kellet Overseas Inc.

ООО "ПК "Газвыдобування" создано в 2001 году, в Cadogan Petroleum Plc входит с 2006 года.

По данным Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), "Газвыдобування" владеет лицензией на поставку природного газа.

Выручка ПК "Газвыдобування" после нулевого показателя в 2017 году в 2018 году составила 347,26 млн грн, в результате компания получила чистую прибыль 21,22 млн грн по сравнению с чистым убытком 71,97 млн грн в 2017 году.

ООО "Укринвест Групп" зарегистрировано в 2008 году на "Мги Энтерпрайсиз Инк" (Белиз), конечным бенефициаром является Виктория Перченко. На сайте компании ее генеральным директором числится Сергей Белашов.

Компания также занимается поставкой природного газа небытовым потребителям.

В минувшем году "Укринвест Групп" увеличила выручку на 0,2% – до 10,48 млн грн, а ее чистый убыток возрос на 84,9% – до 2,43 млн грн.

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