 Вторая фирма Коломойского выплатила долг НБУ по рефинансированию для "Приватбанка"

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

Напомним, в мая 2018 года Национальный банк подал в Хозяйственный суд Днепропетровской исковое заявление об обращении взыскания на недвижимое имущество, принадлежащее ООО "Арлан". Это имущество было передано в ипотеку в качестве обеспечения обязательств АО КБ "Приватбанк" по кредиту рефинансирования.

18 сентября Центральный апелляционный хозяйственный суд утвердил мировое соглашение между Национальным банком и ООО "Арлан", инициатором которого выступила сама компания, обязавшись обязывалось погасить задолженность "Приватбанка" по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости ипотечного имущества.

"Это уже второй пример решения судебного спора с имущественным поручителем по кредитным обязательствам АО КБ "Приватбанк" путем заключения мирового соглашения. Впервые мировое соглашение между Национальным банком Украины и АО "Никопольский завод ферросплавов", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, в сентябре НБУ заявил о втором мировом соглашении с имущественным поручителем "Приватбанка" по рефинансированию – ООО "Арлан" (конечные бенефициары – Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов). Предмет ипотеки в этом случае – недвижимость в Днепре. По мировому соглашению, ООО "Арлан" должно выплатить Нацбанку 17,35 млн грн.

Согласно первому мировому соглашению, утвержденным постановлением Хозяйственного суда Днепропетровской области от 28 августа, "Никопольский завод ферросплавов" как имущественный поручитель по кредиту рефинансирования "Приватбанка" выплатил НБУ 21,85 млн грн плюс 191 тыс. грн судебного сбора.

Завод досрочно погасил всю эту задолженность 6 сентября. В уже 20 сентября работники "Никопольского завода ферросплавов" пикетировали главный офис "Приватбанка", утверждая, что выплата долга Нацбанку оставила предприятие без средств для выплаты зарплат.

"Никопольский завод ферросплавов" также обратился в Хозсуд Киева с иском к "Приватбанку" о взыскании 22,04 млн грн.

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