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 "Газпром" оценил срок завершения укладки "Северного потока-2" в полтора месяца

Российскому "Газпрому" нужно всего полтора месяца на проведение работ для завершения строительства "Северного потока 2".

Об этом заявил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 2042 км газопровода – 83% от его общей протяженности.

Отвечая на вопрос, есть ли еще вероятность, что Дания все-таки даст разрешение на прокладку газопровода, Зубков сказал: "Причин никаких нет. Они не назвали причины, которые мешают дать разрешение. Там прошли выборы, может быть, они как-то повлияют. В любом случае, мы ждем. Нам надо 4-5 недель, чтобы закончить все".

Комментируя уточнение о том, что есть еще полтора месяца на прокладку участка газопровода, он сказал: "Где-то так".

"Мы ждем. Но если не получим (разрешение Дании, – ред.), хотя мы в недоумении, почему не дают, мы обойдем через воды, которые нейтральные. Есть экономическая зона Дании, есть нейтральные", – добавил глава совета директоров "Газпром".

Зубков подчеркнул, что основной вариант "ближе к Дании, потому что круги давать – это не здорово".

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Как сообщалось, в сентябре глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года все еще есть, но все упирается в позицию датских властей.

По оценке оператора проекта компании Nord Stream 2, задержка запуска газопровода "Северный поток-2" из-за отсутствия необходимых разрешений Данииможет составить до 8 месяцев, что будет стоить проекту дополнительные 660 миллионов евро ($740 млн).

Срок запуска газопровода "Северный поток-2", который строит "Газпром", является критичным для переговоров о будущем транзита российского газа через Украину. Текущий газовый контракт между Киевом и Москвой истекает в конце 2019 года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151618
 
 
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