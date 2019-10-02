 "Газпром" оценил срок завершения укладки "Северного потока-2" в полтора месяца

Об этом заявил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 2042 км газопровода – 83% от его общей протяженности.

Отвечая на вопрос, есть ли еще вероятность, что Дания все-таки даст разрешение на прокладку газопровода, Зубков сказал: "Причин никаких нет. Они не назвали причины, которые мешают дать разрешение. Там прошли выборы, может быть, они как-то повлияют. В любом случае, мы ждем. Нам надо 4-5 недель, чтобы закончить все".

Комментируя уточнение о том, что есть еще полтора месяца на прокладку участка газопровода, он сказал: "Где-то так".

"Мы ждем. Но если не получим (разрешение Дании, – ред.), хотя мы в недоумении, почему не дают, мы обойдем через воды, которые нейтральные. Есть экономическая зона Дании, есть нейтральные", – добавил глава совета директоров "Газпром".

Зубков подчеркнул, что основной вариант "ближе к Дании, потому что круги давать – это не здорово".

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Как сообщалось, в сентябре глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года все еще есть, но все упирается в позицию датских властей.

По оценке оператора проекта компании Nord Stream 2, задержка запуска газопровода "Северный поток-2" из-за отсутствия необходимых разрешений Данииможет составить до 8 месяцев, что будет стоить проекту дополнительные 660 миллионов евро ($740 млн).

Срок запуска газопровода "Северный поток-2", который строит "Газпром", является критичным для переговоров о будущем транзита российского газа через Украину. Текущий газовый контракт между Киевом и Москвой истекает в конце 2019 года.

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