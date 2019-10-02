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 Нацбанк отложил завершение перехода на номера банковского счета IBAN

Национальный банк продлил сроки завершения перехода на использование международного номера банковского счета IBAN до 12 января 2020 года.

Соответствующее постановление правления НБУ №118 от 26 сентября вступило в силу 2 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Как пояснили в НБУ, такое решение принято в связи с обращением Государственного казначейства для обеспечения выполнения бюджетных программ.

"То есть вплоть до 12 января 2020 года банки будут принимать к исполнению документы на перевод средств, в которых заполнены или пара реквизитов "Код банка" и "Счет", или счет по стандарту IBAN, а с 13 января 2020 года – только счет по стандарту IBAN", – отмечается в сообщении.

В НБУ напомнили, что с 5 августа все банки открывают клиентам новые счета только по стандарту IBAN, а действующие счета постепенно (до 31 октября) меняют в соответствии с требованиями этого стандарта. При этом банки принимают к исполнению документы на перевод средств клиентов, у которых заполнена или пара реквизитов "Код банка" и "Счет", или счет по стандарту IBAN.

"Статистика Национального банка подтверждает положительную динамику использования клиентами счетов по стандарту IBAN. По состоянию на 1 октября количество начальных платежей по стандарту IBAN в системе электронных платежей Национального банка составляет 61% от общего количества совершенных платежей", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, ранее в НБУ допускали отсрочку полного перехода на применение международного номера банковского счета IBAN на два месяца – до 1 января 2020 года.

Напомним, в Украине с 5 августа началось введение международного номера банковского счета IBAN. Новые счета по стандарту IBAN будут состоять из 29 буквенно-цифровых символов, изложенных в такой последовательности: код Украины (UA), контрольный разряд (две цифры), код банка (шесть цифр), номер счета.

Применение IBAN с 1 ноября будет обязательным для всех клиентов банков Украины при осуществлении переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранной валюте, в частности, во время трансграничных переводов.

После внедрения IBAN все платежные карты, эмитированные банками к счету клиента, остаются действующими, они являются платежным инструментом, который дает возможность клиенту при помощи платежного устройства инициировать перевод средств с банковского счета.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151603
 
 
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