 Нацбанк отложил завершение перехода на номера банковского счета IBAN

Соответствующее постановление правления НБУ №118 от 26 сентября вступило в силу 2 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Как пояснили в НБУ, такое решение принято в связи с обращением Государственного казначейства для обеспечения выполнения бюджетных программ.

"То есть вплоть до 12 января 2020 года банки будут принимать к исполнению документы на перевод средств, в которых заполнены или пара реквизитов "Код банка" и "Счет", или счет по стандарту IBAN, а с 13 января 2020 года – только счет по стандарту IBAN", – отмечается в сообщении.

В НБУ напомнили, что с 5 августа все банки открывают клиентам новые счета только по стандарту IBAN, а действующие счета постепенно (до 31 октября) меняют в соответствии с требованиями этого стандарта. При этом банки принимают к исполнению документы на перевод средств клиентов, у которых заполнена или пара реквизитов "Код банка" и "Счет", или счет по стандарту IBAN.

"Статистика Национального банка подтверждает положительную динамику использования клиентами счетов по стандарту IBAN. По состоянию на 1 октября количество начальных платежей по стандарту IBAN в системе электронных платежей Национального банка составляет 61% от общего количества совершенных платежей", – отмечается в сообщении.

Читайте также: Госказначейство привело счета для поступления налогов в соответствие со стандартом IBAN

Как сообщалось, ранее в НБУ допускали отсрочку полного перехода на применение международного номера банковского счета IBAN на два месяца – до 1 января 2020 года.

Напомним, в Украине с 5 августа началось введение международного номера банковского счета IBAN. Новые счета по стандарту IBAN будут состоять из 29 буквенно-цифровых символов, изложенных в такой последовательности: код Украины (UA), контрольный разряд (две цифры), код банка (шесть цифр), номер счета.

Применение IBAN с 1 ноября будет обязательным для всех клиентов банков Украины при осуществлении переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранной валюте, в частности, во время трансграничных переводов.

После внедрения IBAN все платежные карты, эмитированные банками к счету клиента, остаются действующими, они являются платежным инструментом, который дает возможность клиенту при помощи платежного устройства инициировать перевод средств с банковского счета.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram