 Администрация морских портов уволит 30% сотрудников

Об этом сообщил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу госкомпании.

Как отмечается в сообщении, оптимизация численности персонала в АМПУ проводится в течение последних трех лет. За это время численность работников предприятия сократилась более чем на 800 человек.

"Вопросы оптимизации очень сложные, ведь мы говорим о людях, наших сотрудниках. Каждый конкретный случай требует отдельного решения. Но нам нужно повышать эффективность бизнес процессов и оптимизировать расходы. Поэтому этот процесс будет продолжаться, в первую очередь, на уровне административного аппарата", – сообщил Вецкаганс.

По словам главы компании, стратегия развития АМПУ предусматривает проведение корпоратизации предприятия. Для этого АМПУ необходимо иметь, в частности, и максимально эффективную структуру персонала.

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Вецкаганс добавил, что оптимизация численности работников административного аппарата АМПУ на центральном уровне должна завершиться в течение 2020 года. Следующим этапом после этого станет реорганизация филиалов предприятия путем создания сетевых администраций морских портов по региональному принципу. Слияние обособленных подразделений также предусматривает оптимизацию численности административного аппарата малых и больших портов.

В рамках процесса оптимизации затрат АМПУ также будет продолжен вывод неосновных производственных функций на аутсорсинг и передача непрофильных активов ГП "АМПУ" местным общинам или на приватизацию.

Для смягчения неблагоприятных последствий оптимизации численности персонала АМПУ разрабатывает возможности перепрофилирования (переквалификации) работников, которые подлежат увольнению, и обеспечение их занятости в других сферах.

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