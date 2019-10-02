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 Долги за газ в Запорожской области есть у 70% потребителей

На конец августа 2019 года более 336 тыс. потребителей газа в Запорожской области имеют задолженность, а это почти 70% от их общего количества.

Как сообщает пресс-служба ООО "Запорожгаз Сбыт", общий долг жителей области за газ составляет 969 млн грн, передает БизнесЦензор.

По состоянию на 1 сентября компания направила должникам 47 тысяч предупреждений о необходимости оплаты задолженности на общую сумму 213 млн грн.

Кроме того, оформлено почти 4,7 тыс. поручений на отключение по тем потребителям, которые не оплатили задолженность согласно направленному предупреждению.

"Сейчас, после внедрения монетизации субсидии, при отсутствии оплат на протяжении двух месяцев выплата субсидии приостанавливается. Компания передает список таких должников в органы соцзащиты", – напомнил директор ООО "Запорожгаз Сбыт" Владислав Витютин.

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В сообщении отмечается, что компания готова осуществить реструктуризацию задолженности путем заключения с потребителем соответствующего договора об оплате долга частями.

При этом, начиная с мая 2019 года, на задолженность по оплате коммунальных услуг начали насчитывать пеню. Соответствующая графа "Пеня за предыдущие периоды" содержится в квитанциях и указанная в ней сумма подлежит оплате.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151593
 
 
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