 Нацбанк и Кабмин подпишут меморандум о координации политики (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, об этом министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Договорились о конкретных шагах по координации политик правительства и НБУ, без нарушения независимости ни одного из институтов. Вскоре будет подписан меморандум о координации политик между НБУ и правительством, который озвучивает конкретные действия каждой из сторон и условия, на которых эти действия будут предприняты", – сообщил министр.

"Те, кто следят за отношениями между правительством и НБУ, поймут что происходит фундаментальное изменение и мы переходим от конфликта во времена предыдущих правительств, к сотрудничеству", – добавил Милованов.

Как уточнили в пресс-службе Кабмина, меморандум о координации политики правительства и НБУ с акцентом на независимость каждого из институтов планируется подписать в ближайшее время.

"Правительство Украины продолжит реализовывать макроэкономические реформы, которые проводились в последние годы. В то же время экономика восстанавливается, инфляция снижается. И НБУ много сделал для этого. Убежден, что совместными усилиями мы сможем приумножить эти результаты и создать условия для ускорения экономического роста", –прокомментировал премьер-министр Алексей Гончарук.

Премьер добавил, что независимость НБУ – один из маркеров этого роста, и правительство будет всячески поддерживать это.

Читайте также: Нацбанк раскрыл темы совещания с Зеленским

Как сообщалось, накануне состоялось совещание руководства НБУ с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексее Гончаруком и командой финансово-экономического блока правительства.

Как сообщили в пресс-службе Нацбанка, на нем обсуждались темы экономического роста, ситуация на валютном рынке, снижение инфляции и необходимость оживления кредитования.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram