 Нацбанк выдал валютную лицензию финансовой компании "Масон"

Как отмечает пресс-служба НБУ, компания стала 35 участником валютного рынка, которая имеет генеральную лицензию/лицензию на осуществление валютных операций, передает БизнесЦензор.

Согласно реестру юрлиц, компания создана в марте 2018 года, зарегистрирована во Львове, ее бенефициарами указаны Андрей и Наталья Гаврылив.

Андрей Гаврылив известен как владелец группы компаний "Адамас", которая объединяет компании в сфере строительства и управления недвижимостью, розничной торговли и производства ювелирных изделий.

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