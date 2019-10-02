 Абромавичус подписал контракт на проведение аудита "Укроборонпрома"

Как передает БизнесЦензор, об этом Абромавичус сообщил на своей странице в Twitter.

"Наконецто! Сегодня подписали контракт на проведение аудита консолидированной отчетности ГК "Укроборонпром" 2018/2019 с Baker Tilly Ukraine. Движемся вперед!" – сообщил глава госконцерна.

Как сообщалось, в начале сентября международная аудиторская компания Baker Tilly Ukraine стала победителем аукциона на проведение аудита консолидированной отчетности государственного концерна "Укроборонпром".

К участию в торгах были допущены два участника, входящие в перечень крупнейших мировых аудиторских компаний – Ernst&Young и Baker Tilly Ukraine.

Стоимость проведения аудита составит 29,34 млн грн, срок выполнения работ – до 10 апреля 2021 года. Компания Ernst&Young, участвовавшая в торгах, предложила цену в 32,5 млн грн.

Как отмечали в "Укроборонпроме", это станет первым консолидированным аудитом Концерна за всю историю его существования. До этого международные аудиты проводились только в отдельных предприятиях-участниках концерна.

В частности, Baker Tilly Ukraine уже проводила независимый финансовый аудит государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецэкспорт", которая входит в состав ГК "Укроборонпром".

Напомним, процесс поиска аудитора для "Укроборонпрома" продолжался с 2017 года.

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