 С вечера пятницы до утра воскресенья в центре Киева перекроют движение транспорта

Об этом говорится в сообщении КГГА, передает БизнесЦензор.

В частности:

с 21:00 4 октября до 08:00 6 октября – на Владимирском проезде (от улицы Владимирской до улиц Большой Житомирской, Михайловской), Михайловской площади (от улицы Большой Житомирской до улицы Трехсвятительской), площади Софийской (от улицы Владимирской), улице Малой Житомирской (от переулка Михайловского), улице Аллы Тарасовой (от переулка Михайловского);

с 05:00 5 октября до 08:00 6 октября, с 16:00 до 22:00 6 октября – на улице Трехсвятительской (от улицы Крещатик), улице Владимирской (от улицы Большой Житомирской до улицы Софиевской).

В субботу, 5 октября, на территории комплекса ВДНХ состоится спортивный праздник для всей семьи Sport Family Weekend. Во время праздника состоятся детские забеги на 100 м, 400 м, 800 м, 1500 м. Также в этот день состоится семейный забег Family Walk на 1000 м, в котором смогут принять участие все члены семьи без возрастных ограничений.

Одновременно с этим 5 октября с 13:00 до 18:10 состоятся забеги на дистанции 4,2 км и 10 км по маршрутам:

(на 4,2 км) Владимирский проезд – улица Владимирская – улица Богдана Хмельницкого – улица Крещатик – Аллея Героев Небесной Сотни – улица Крещатик – улица Богдана Хмельницкого – улица Владимирская – Владимирский проезд;

(на 10 км) Владимирский проезд – улица Владимирская – бульвар Тараса Шевченко – улица Большая Васильковская – улица Большая Васильковская, 111/113 – улица Большая Васильковская – улица Крещатик – Аллея Героев Небесной Сотни – улица Крещатик – бульвар Тараса Шевченко – улица Владимирская – Владимирский проезд.

Дистанции марафона (42,195 км) и марафона (21,0975 км) бегуны будут преодолевать на следующий день, 6 октября с 08:00 до 16:00 по маршрутам:

(на 21 км) Владимирский проезд – улица Владимирская – бульвар Тараса Шевченко – улица Крещатик – Музейный переулок – улица Грушевского – Петровская аллея – Парковая дорога – аллея Героев Крут – улица Лаврская – улица Запечерна – улица Лаврская – площадь Героев Великой Отечественной войны – бульвар Дружбы народов – Набережное шоссе – улица Набережно-Крещатицкая – улица Нижний Вал – улица Глубочицкая – Глубочицкий проезд – улица Сечевых Стрельцов – Львовская площадь – улица Большая Житомирская – улица Владимирская – Владимирский проезд;

(на 42 км 195 м) Владимирский проезд – улица Владимирская – бульвар Шевченко – площадь Победы – улица Саксаганского – улица Льва Толстого – улица Жилянская – улица Большая Васильковская – улица Крещатик – Петровская аллея – Парковая дорога – аллея Героев Крут – улица Лаврская – улица Запечерна – улица Лаврская – площадь Героев Великой Отечественной войны – бульвар Дружбы народов – мост Патона – проспект Соборности – улица Евгения Сверстюка – мост через Русановский канал – улица Энтузиастов – Русановская набережная – мост Патона – бульвар Дружбы народов – Набережное шоссе – Парковый мост – улица Трухановская – Труханов остров – Северный мост – проспект Степана Бандеры – проспект Героев Сталинграда – улица Набережно-Рыбальская – Гаванский мост – улица Набережно-Крещатицкая – улица Нижний Вал – улица Глубочицкая – Глубочицкий проезд – улица Сечевых Стрельцов – Львовская площадь – улица Большая Житомирская – улица Владимирская – Владимирский проезд.

Все участники забега Rexona Mini Marathon 4,2 км, который состоится в рамках юбилейного 10-го Wizz Air Kyiv City Marathon 5 октября, присоединятся к благотворительности. Часть средств от каждой регистрации будет перечисляться на помощь онкобольным детям в рамках нового благотворительного проекта KIND Challenge, который ставит целью собрать 3 млн грн для онкобольных детей до конца 2019 года. Собранные средства поступают на счет благотворительного фонда "Таблеточки" и будут потрачены на лекарства для онкобольных, оборудование для онкоотделений, амбулаторные квартиры и психологическую помощь.

Кроме того, уже второй год подряд в рамках Wizz Air Kyiv City Marathon, который организуется компанией Run Ukraine, состоится забег для ветеранов АТО/ООС, военных и волонтеров "Ветеранская десятка". Участие в забеге смогут принять подразделения действующих военных ВСУ, Национальной гвардии Украины, СБУ, МВД, курсанты военных училищ и лицеев, ветераны войны, семьи погибших участников боевых действий, общественные объединения ветеранов АТО, добровольческих формирований и волонтеров.

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