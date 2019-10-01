 Украина с начала года увеличила добычу газа на 1%

Об этом сообщили в Министерстве энергетики и охраны окружающей среды, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным министерства, предприятия НАК "Нафтогаз Украины" за восемь месяцев увеличили добычу газа на 0,04% (на 4,5 млн кубометров) – до 10 млрд 851,2 млн кубометров. В том числе числе АО "Укргаздобыча" обеспечила добычу 10,073 млрд кубометров (-0,6%), ПАО "Укрнафта" –773,6 млн кубометров (+9,9%), ПАО "Черноморнафтогаз" – 4,6 млн кубометров газа (-17,9%).

Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании в январе-августе нарастили добычу газа на 4,4% (на 128,1 млн кубометров) – до 3 млрд 37,9 млн кубометров.

Крупнейшими независимыми газодобытчиками за восемь месяцев стали ЧАО "Нафтогазвыдобування" – 1 млрд 85,82 млн кубометров (-1,6% к январю-августу 2018 года), ЧАО "Укрнафтобуриння" – 487,84 млн кубометров (+41,7%), ООО "Эско-Пивнич" – 376,49 млн кубометров (+9,5%), ООО "ПГНК" – 174,28 млн кубометров (+68,6%), ЧАО "Природные ресурсы" – 124,55 млн кубометров (-7,5%), ЧАО "Укргазвыдобуток" – 106,74 млн кубометров (+33,2%), ООО "Куб-Газ" – 92,6 млн кубометров (-2,1%), ООО "Регал петролеум" – 94,11 млн кубометров (+27,5%), ЧАО "Девон" – 67,05 млн кубометров (-16,7%), ООО "Захиднадрасервис" – 58 млн кубометров (+89,3%), ООО "Надра-Геоинвест" – 50,87 млн кубометров (+31,8%), ООО "Первая украинская газонефтяная компания" – 43,82 млн кубометров (-35,5%), ООО "Энергия-95" – 35,23 млн кубометров (-16,3%), ООО "Стрыйнафтогаз" – 37,9 млн кубометров (-5,2%), ЧП "Нордик" – 35,42 млн куб. м (+6,5%), ООО "Пром-энерго продукт" – 32,8 млн куб. м (+56,6%), ООО "Пари" – 14,84 млн куб. м (+10,9%), ООО "Надрагаз" – 13,33 млн куб. м (+15,1%), ЧАО "Пласт" – 12,77 млн кубометров (+2,2 раза), ООО "СП "Укркарпатойл" – 11,99 млн кубометров (+22%), ООО "Системойлинжиниринг" – 10,62 млн кубометров (-88,4%), ООО "Арабский энергетический альянс" – 7,42 млн кубометров (+3 раза), ООО "Украинская буровая компания" – 6,63 млн кубометров (-15,2%), ООО "Актив Газ Ресурс" – 5,09 млн кубометров (-23,7%), ООО "Бориславская нефтяная компания" – 5 млн кубометров (+8,3 раза).

Как сообщалось, Украина в 2018 году увеличила добычу природного газа на 0,5% (106,3 млн кубометров) по сравнению с 2017 годом – до 20 млрд 897,7 млн кубометров. Предприятия НАК "Нафтогаз Украины" увеличили добычу газа на 0,9% – до 16 млрд 506,3 млн кубометров, в том числе "Укргаздобыча" увеличила добычу газа на 1,2% – до 15 млрд 419,6 млн кубометров, тогда как "Укрнафта" снизила на 2,1% – до 1,078 млрд кубометров. "Черноморнафтогаз" сохранил на уроне позапрошлого года – 8,7 млн кубометров.

Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании в 2018 году снизили добычу газа на 1% по сравнению с 2017 годом – до 4 млрд 391,4 млн кубометров.

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