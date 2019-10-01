 НБУ начал печать банкнот номиналом в 1 тысячу гривен

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, в первую очередь Национальный банк планирует ввести в оборот около 5 млн штук таких банкнот.

Как рассказалгенеральный директор БМД Владимир Баглай, Украина имеет полный цикл изготовления денег: от разработки дизайна и производства защищенной бумаги до упаковки готовых банкнот и монет. На производстве используются самые современные технологии, применяются высокие стандарты и инновационный подход в изготовлении продукции, внедрен высокотехнологичный автоматизированный контроль за качеством продукции.

Изготовление всех красок для печати гривни, рецептура которых является государственной тайной, БМД осуществляет самостоятельно из швейцарского сырья. В целом технологические возможности БМД полностью соответствуют международным стандартам.

В целом для того, чтобы разработать дизайн и систему защиты одной банкноты, нужно около года.

Как отметил начальник управления организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения НБУ Владимир Тищенко, система защиты банкнот гривен находится на высоком уровне, сопоставимому с уровнем систем защиты ведущих валют мира. В то же время количество изъятых подделок национальной валюты стабильно низкое.

"Банкнота номиналом 1 000 грн имеет более 20 элементов защиты, позволяющих гарантированно подтвердить ее подлинность. Она имеет как элементы защиты бумаги, так и инновационные полиграфические элементы защиты. Главные из них – "оконная" защитная нить и элемент SPARK. Это элементы с оптически переменным эффектом: при изменении угла наклона банкноты меняется направление движения фонового изображения ленты, а цвет элемента SPARK постепенно меняется от золотистого цвета до нефритового", – рассказал Тищенко.

Он добавил, что введение в обращение новой банкноты номиналом 1000 грн сделает расчеты для граждан и бизнеса удобнее, будет способствовать уменьшению операционных расходов банковских учреждений и затрат на инкассацию.

"Это позволит существенно сэкономить расходы Национального банка на печатание, хранение, обработку и перевозку банкнот", – отметил Тищенко.

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