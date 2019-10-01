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 Более тысячи украинцев уже воспользовались сервисом "е-пенсия", – Пенсионный фонд

Более тысячи украинцев воспользовались возможностью подать заявку на назначение пенсии в "одно касание" через онлайн-сервис Пенсионного фонда "е-пенсия".

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда со ссылкой на директора департамента информационных систем и электронных реестров Александра Малецкого, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня общество готово к использованию цифровых технологий. Услуга, которую мы ввели с августа, набирает популярность. Уже более тысячи человек воспользовались этой возможностью",- заявил Малецкий. 

По словам Малецького, следующим шагом в развитии сервиса станет введение электронной проверки документов, применяемых для назначения пенсии, что отбросит необходимость подавать бумажные документы.

"Мы не будем требовать соответствующие бумажные документы, а использовать информацию из различных баз данных. И после того, как у нас уже будет эта работа полностью отлажена, мы сможем назначать пенсию из тех данных, которые есть в Пенсионном фонде, а также тех реестров, с которыми он взаимодействует", - рассказал Малецкий.

Как сообщалось, в августе Пенсионный фонд Украины запустил сервис "е-пенсия" для подачи заявок на назначение выплат в электронном формате. Через веб-портал электронных услуг ПФУ можно самостоятельно подать документы, необходимые для получения пенсионного обеспечения, после чего забрать удостоверение и выплату в отделении. В сентябре ПФУ запустил мобильное приложение для доступа к электронным сервисам фонда с различных устройств. Также Пенсионный фонд начал масштабную оцифровку бумажных пенсионных дел (ретроконверсию), в ходе которой планируется перевести 10 млн действующих пенсионных дел в электронный формат до 2024 года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151494
 
 
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