 Импорт автогаза в Украину в сентябре вырос на четверть

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на оперативные данные, передает БизнесЦензор.

В "А-95" уточнили, что этот объем не включает 13 тыс. тонн бутана, поставленного в сентябре в качестве сырья на "Карпатнефтехим".

Поставки из России выросли на 29% за счет возобновления поставок лукойловского ресурса компанией "Гран-При Ойл" (правопреемник "Укрэнерджи") и увеличению отгрузок компанией "Роснефть".

"Гран-При Ойл" по итогу сентября поставила в Украину около 7,5 тыс. тонн. Также в сентябре автомобильные поставки российского СУГ начала харьковская компания "Триумф Премиум", оформив импорт 0,1 тыс. тонн от ГНС "Льгов газ" в Курской области.

Импорт из Казахстана практически остался на уровне сентября - 27 тыс. тонн. Поставки из Беларуси выросли на 3,5%, до примерно 39,5 тыс. тонн.

Импорт по морю в сентябре 2019 года установил рекорд за всю историю наблюдений - 16 тыс. тонн, что составляет около 11% импортных объемов. В том числе "Укртатнафта" поставила через одесский терминал "Укрлоудсистем" более 11,1 тыс. тонн, Orange LPG - 3,3 тыс. тонн через собственную перевалку в Николаеве, "Захидэкотоп" - 1,4 тыс. тонн через терминал "Вилле Форте" в Измаиле.

За девять месяцев 2019 года, с учетом внутреннего производства, баланс рынка СУГ составил 1,412 млн тонн. Это на 8,9% (на 116 тыс. тонн) больше, чем за аналогичный период 2018 года (1,296 млн тонн).

Как сообщалось, ОАО "Российские железные дороги" на 50% ограничило пропуск всех грузов через основной маршрут поставок российского сжиженного газа в Украину – пограничный переход Суземка-Зерново в Сумской области.

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