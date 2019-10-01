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 Кабмин изучит вопрос сокрытия доходов заявителями на субсидию, – Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что Кабинет министров внимательно изучает вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Гончарука в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Отопительный сезон уже через две недели. Активно готовимся! Сегодня провел селектор с регионами. Проблем немало. Работаем. Все, кто потребует, получат субсидии. Но в то же время мы внимательно изучаем вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию", – заявил Гончарук.

Кроме того, премьер подчеркнул, что будет прилагать все усилия, чтобы все детские сады, школы, больницы были с теплом, электроэнергией и горячей водой.

"Каждая украинская семья – аналогично. Это вопрос энергетической безопасности государства", – добавил Гончарук.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151482
 
 
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