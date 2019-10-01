 На Буковине 14 поставщиков тепла остаются без газа накануне отопительного сезона

Об этом говорится в сообщении АО "Черновцыгаз", передает БизнесЦензор.

Как пояснили в компании, эти призводители должны обеспечивать теплом зимой около 46 тыс. домохозяйств и почти 450 небытовых потребителей, среди которых школы, детсады и тому подобное.

Но, согласно законодательству, они не имеют права осуществлять потребление природного газа из газораспределительной системы, а АО "Черновцыгаз" - осуществлять доставку газа для таких компаний.

В частности, речь о таких компаниях:

КП "Ком-сервис "Выжницкого районного совета (г. Вижница); ЧП "Надпред Теплосервис" (г. Заставна); КП "Хотинтеплосеть Хотинского городского совета" (г. Хотин); Филиал ЧАО "Укргидроэнерго" "Дирекция по строительству Днестровской ГАЭС" (г. Новоднестровск); ГКП управление "Тепловодоканал" (г. Новоднестровск); Обслуживающий кооператив "Жилищное товарищество 1" (г. Черновцы); ОСМД "Ивасюка 6а" (г. Черновцы); ОСМД Сокол-Черновцы ОСМД (М. Черновцы); ОСМД "Украинский дом" (г. Черновцы); Черновицкое УИН украинского общества глухих (г. Черновцы); ФЛП Чопюк Вадим Петрович (г. Черновцы); ОСМД "ЭСКо" (г. Черновцы); ОСМД "Восточный" (г. Черновцы); ОСМД "Сяйво 2а"(г. Черновцы).

"Внесенные в прошлом году изменения в кодекс ГТС дают право поставщику газа предоставлять поручение на отключение потребителей, а газораспределительная компания будет обязана прекратить доставку газа таким компаниям. Мы надеемся, что владельцы теплоснабжающих предприятий успеют подготовиться к отопительному сезону и будут включены в реестр поставщика газа", - рассказал коммерческий директор АО "Черновцыгаз" Михаил Гаврилюк.

По поручению поставщика газа АО "Черновцыгаз" должно будет принять меры по прекращению газоснабжения бытовых потребителей, предприятий, учреждений, организаций, осуществляющих предоставление важных общественных услуг, а также производителей тепловой энергии для нужд таких потребителей или предприятий, учреждений, организаций.

В компании подчеркнули, что органы местного самоуправления и собственники предприятий до начала отопительного сезона должны принять все возможные меры, чтобы производители тепла для нужд населения были включены в реестр ПСО-поставщика природного газа.

"Сейчас действующее законодательство не запрещает отключение потребителей газа в течение отопительного сезона. Поручение на отключение направляет оператору ГРС поставщик газа для нужд населения. Отключение в отопительный период от источника газоснабжения теплоснабжающих, теплотранспортних и теплогенерирующих организаций, обеспечивающих энергией население, предприятия, учреждения и организации, приведет к чрезвычайной ситуации техногенного характера, которая по своим последствиям может быть признана чрезвычайной ситуацией регионального или государственного масштаба", - отмечается в сообщении.

АО "Черновцыгаз" уже проинформировало отдельными письмами о ситуации, сложившейся в области Офис президента Украины, Совет национальной безопасности и обороны, Кабинет министров Украины, органы местного самоуправления и исполнительной власти.

В компании напомнили, что в прошлом году Кабмином было издано распоряжение от 3 октября 2018 году №717-р "Некоторые вопросы отопительного сезона 2018/2019 года", которым участникам рынка было поручено обеспечивать бесперебойную поставку природного газа производителям тепловой энергии в необходимых объемах. В этом году соответствующих решений правительства еще не принято.

Как сообщалось, в прошлом году в Кривом Роге 800 тыс. потребителей тепла остались без отопления в конце ноября и были вынуждены выйти на акции протеста. Работники предприятий, осуществляющих производство тепла для нужд населения прибегли к срыву пломб, что является нарушением действующего законодательства.

"Есть основания полагать, что отопительный криворожский коллапс может повториться и в Черновицкой области", - отмечают в компании.

Акционерное общество "Черновцыгаз" - единственное на территории Черновицкой области компания-лицензиат по распределению природного газа. АО "Черновцыгаз" эксплуатирует 8 788 км. газопроводов. В 2018 году предприятие протранспортировало около 367,5 млн кубометров природного газа. Клиентами компании являются более 230 тыс. семей Черновицкой области и более 3 тыс. предприятий, учреждений и организаций.

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