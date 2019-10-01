 S&P присвоил выпуску новых еврооблигаций "Кернела" рейтинг "В"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение агентства, передает БизнесЦензор.

"Показатели операционной деятельности Kernel Holding S.A. в течение финансового года, завершившегося 30 июня 2019 года, в целом соответствовали нашему базовому сценарию, при этом объем выручки значительно превысил наши ожидания, а показатели прибыльности были немного ниже прогнозируемого нами уровня", - отмечается в сообщении агентства.

Как указывают в S&P, прогноз "стабильный" отражает мнение о том, что сохраняющиеся благоприятные перспективы роста на ключевых экспортных рынках и сдерживание операционных затрат должны способствовать стабилизации характеристик кредитоспособности компании и восстановлению FOCF (free operating cash flow) до положительных значений к концу 2021 финансового года.

Значительные потребности в капитальных расходах на развитие бизнеса в 2020 финансовом году обусловят повышение скорректированного аналитиками S&P Global Ratings отношения "долг/EBITDA" и значительную отрицательную величину свободного денежного потока от операционной деятельности, добавляет S&P.

"Вопреки нашему предыдущему базовому сценарию в настоящее время мы прогнозируем значительную негативную величину FOCF в 2020 финансовом году (третий год подряд) - $160-180 млн - и отношение "скорректированный долг/EBITDA" на уровне около 4,0х", - заметили в агентстве.

В то время в агентстве прогнозируют восстановление генерируемого компанией FOCF до положительных значений ($125-145 млн в 2021 году) в отсутствие каких-либо проблем в реализации программы капиталовложений в ближайшие 12 месяцев, а также при условии, что показатели маржи в сегменте производства подсолнечного масла останутся на текущем уровне.

"Выпуск долговых обязательств, с одной стороны, обусловит временное увеличение доли долговых средств в структуре капитала, а с другой - позволит улучшить график погашения долга и значительно сократить объем краткосрочного долга. В целом мы не прогнозируем значительных рисков рефинансирования до 2022 года", - отметили в агентстве.

В S&P считают повышение рейтингов "Кернел" маловероятным в ближайшие 12 месяцев, поскольку в агентстве прогнозируют значительную отрицательную величину FOCF ввиду крупных инвестиций компании в развитие производства и экспорт.

"Тем не менее, мы можем повысить рейтинги компании, если показатель FOCF восстановится до положительных значений, а отношение "скорректированный долг/EBITDA" снизится примерно до 3,0х", - добавили в S&P.

Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Кернела" в иностранной и национальной валюте с уровня "B +" до "BB-", прогноз "стабильный" и присвоило рейтинг на уровне "BB- (EXP)" запланированным "Кернел" еврооблигациям, которые намечено выпустить на сумму $300-350 млн со сроком погашения от пяти до семи лет.

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.

Как сообщалось, "Кернел" завершил 2019 ФГ (июль-2018-июнь-2019) с чистой прибылью $179 млн, что в 3,2 раза больше, чем в 2018 ФГ. Его выручка за этот период выросла на 66% - до $3,992 млрд, EBITDA - на 55%, до $346 млн.

Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский с долей 39,93%. Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает экс-депутат Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".

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