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 Зеленский назначил уполномоченного президента по земельным вопросам

Владимир Зеленский назначил Романа Лещенко уполномоченным президента Украины по земельным вопросам (вне штата).

Глава государства подписал соответствующий указ 1 октября и пожелал успехов новому уполномоченному, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу президента.

Согласно приведенной биографической справке, Роман Лещенко закончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права. С 2013 года преподает в Университете им. Шевченко. Является депутатом Жашковского районного совета.

Согласно поданной декларации в реестре НАПУ, Лещенко и его сын имеют два дома в Жашковском районе, а его жена – квартиру площадью 113 кв. м в Киеве.

Роман Лещенко также указал в декларации 50% уставного капитала ООО "Украинский аграрный центр", 100% в ООО "Прогрес", 100% в ООО "Агродар-Канивци".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151461
 
 
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