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 "Укроборонпром" сократит количество спецэкспортеров

Государственный концерн "Укроборонпром" стремится либерализовать спецэкспорт, оптимизировать и сделать экспортную функцию "Укроборонпрома" эффективной.

Об этом заявил генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус, передает БизнесЦензор.

"Мы выступаем за либерализацию спецэкспорта. Сейчас Украина находится на переломном этапе: мы все меньше продаем остатков советской техники, их ремонта или модернизации, и все больше готовы давать на международный рынок свои новейшие разработки", – отметил глава "Укроборонпрома".

Сейчас в Украине около 20 предприятий, имеющих специальную экспортную лицензию, 6 спецэкспортеров в составе "Укроборонпрома".

"Наша цель – оптимизировать и сделать экспортную функцию "Укроборонпрома" эффективной. Сейчас, иногда мы имеем ситуацию когда несколько спецэкспортеров конкурируют за один и тот же рынок сбыта! Такая внутренняя конкуренция приводит к снижению цены, то есть Украина теряет валютную выручку. Количество наших спецэкспортеров будет сокращено", – добавил Абромавичус.

Ранее "Укроборонпром" отменил изменения в устав "Укрспецэкспорта", что ставили под угрозу целостность концерна. Соответствующий приказ подписал Абромавичус. Указанным приказом утверждается новая редакция устава государственной компании "Укрспецэкспорт", что устраняет все риски и определяет компанию юридическим лицом публичного права.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151460
 
 
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