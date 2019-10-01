[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.34 26.32
 Корпоративные отношения, Коммунальные услуги
  660  0
Все про:Волынь (63) Газ (3751) тарифы (812) убытки (439) Новости компаний (1050)

 "Волыньгаз" спрогнозировал увеличение убытков на 40%

Сумма убытков АО "Волыньгаз" в 2019 году достигнет 231,5 млн грн, что на 40% больше, чем в 2018 году.

Как сообщает пресс-служба компании, из-за убыточного тарифа на услуги "Волыньгаза" в области насчитывается более 300 газорегуляторных пунктов, исчерпали свой технический ресурс, а длина полностью изношенных газопроводов составляет почти 500 км, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, изношенность газораспределительных сетей и растущая угроза их аварийности становится основной проблемой нового отопительного периода. Так, на 2020 год количество изношенных ГРП/ШРП возрастет в 2 раза, протяженность газопроводов – в 1,5 раза по сравнению с 2015 годом.

Кроме того, из-за убыточного тарифа зарплаты в "Волыньгазе" существенно ниже рыночных, их размер заморожен на уровне 2016 года. Это приводит к значительному оттоку кадров. Обеспечение квалифицированными работниками в АО "Волыньгаз" составляет 83% от фактической потребности. В этом году коэффициент текучести кадров составил 9,4%. С начала 2019 года из компании уволились 111 работников. В 2018 году – 148 человека.

"Особенно остро проблема потери квалифицированных кадров касается аварийно-диспетчерской службы, сотрудники которой 24/7 следят за безопасностью сетей газоснабжения, обнаруживают и устраняют аварии на газопроводах", – подчеркивается в сообщении.

В компании заявляю, что действующие тарифы на распределение газа из года в год углубляют кризис в газовой отрасли.

"Убыточные тарифы на распределение газа и соответствующая недостаточность финансирования приводят к критическому состоянию сетей, создают риски для безопасного и стабильного газоснабжения. За 3 года их действия убытки компании составили 452,7 млн грн, а всего по отрасли – 20 млрд грн", – говорит директор финансовой АО "Волыньгаз" Андрей Тимчишак.

В компании подчеркивают необходимость устранить дискриминационные тарифы, которые уже втрое ниже необходимого уровня. Так, средний месячный платеж за газораспределение в 2018 году на Волыни составляет 72 грн, что ниже расходов.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151455
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гончарук_Алексей Зеленский Кабмин Нацполиция ПАСЕ Россия СБУ суд США
 
 
 
 
 
 вверх