 СЕТАМ провел рекордное количество земельных онлайн-аукционов за день

Об этом говорится в сообщении СЕТАМ, передает БизнесЦензор.

"Украинская земля – ценный и привлекательный товар, если торги организовано открыто и честно. Ведь общая стартовая сумма продажи составляла в этот день 2 874 808,27 грн, а общая сумма продаж составила 10 446 653,29 грн. Поэтому рост цены достиг 263%", отметил генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

В сентября 2018 года СЕТАМ и Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра начали пилотный проект внедрения электронных земельных торгов.

30 сентября 2019 года – последний день пилотного проекта по продаже прав аренды земли на площадке OpenMarketLand (ГП "СЕТАМ").

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