[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.34 26.32
 Корпоративные отношения
  2  0
Все про:аукцион (595) земля (351) СЕТАМ (92)

 СЕТАМ провел рекордное количество земельных онлайн-аукционов за день

Государственный электронный аукцион OpenMarketLand (ГП "СЕТАМ") продал рекордное количество прав аренды земельных участков в день – 65, привлекая 10,4 млн грн.

Об этом говорится в сообщении СЕТАМ, передает БизнесЦензор.

"Украинская земля – ценный и привлекательный товар, если торги организовано открыто и честно. Ведь общая стартовая сумма продажи составляла в этот день 2 874 808,27 грн, а общая сумма продаж составила 10 446 653,29 грн. Поэтому рост цены достиг 263%",  отметил генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

В сентября 2018 года СЕТАМ и Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра начали пилотный проект внедрения электронных земельных торгов.
30 сентября 2019 года – последний день пилотного проекта по продаже прав аренды земли на площадке OpenMarketLand (ГП "СЕТАМ").

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151454
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гончарук_Алексей Зеленский Кабмин Нацполиция ПАСЕ Россия СБУ суд США
 
 
 
 
 
 вверх