 Власти Санкт-Петербурга месяц не могут запустить открытые к выборам станции метро

Какие-либо сроки запуска новых станций не смогли назвать ни руководстве метрополитена ни среди руководства города, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

При этом 1 октября Ростехнадзор выдал разрешение на эксплуатацию станций "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" ("Южная").

Начальник ГУП "Петербургский метрополитен" Владимир Гарюгин переадресовал вопрос о том, когда туда пустят пассажиров, в администрацию города.

"Обратитесь с этим вопросом в Смольный. Я не могу сейчас гадать на кофейной гуще. Пусть они сроки определяют", – сказал он.

Председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин сказал, что за метро отвечает комитет по транспорту и спрашивать нужно у них.

Глава комитета по транспорту Александр Головин сообщил: "Нет, у меня сроков. Говорить пока не о чем".

В администрации Фрунзенского района сказали, что не знают, когда станции откроются.

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Губернатор Петербурга Александр Беглов с понедельника ушел в отпуск на две недели. Его пресс-секретарь рекомендовала задать вопрос о метро вице-губернатору Эдуарду Батанову, который отвечает за транспорт. Батанов сказал, что он в командировке.

Пресс-секретарь и.о. губернатора Любови Совершаевой заявила, что у нее нет данных о сроках открытия новых станций.

Как отмечает агентство, когда Беглов открыл три новых станции в начале сентября, пассажиров на них решили не пускать из соображений безопасности и продолжить устранение недочетов. Это решение было принято за полчаса до церемонии.

Первоначально сдать эти станции должны были в декабре 2017 года. Затем сроки перенесли на год. В апреле 2019 года Беглов говорил, что от строителей жестко потребовали сдать все три объекта к 1 сентября.

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