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 Сервис быстрой курьерской доставки Glovo запустился в Херсоне

Международный сервис по курьерской доставке товаров Glovo начал работу в Херсоне.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

"С сегодняшнего дня сервисом доставки Glovo смогут воспользоваться жители Херсона. Это уже 11 город на карте Украины, где будет работать испанский сервис, доставляющий что угодно в пределах города", – говорится в сообщении.

Размер доставки не должен превышать параметры фирменного рюкзака Glovo 40х40х30 см и вес в 9 кг. Для услуги "Курьер" стоимость фиксированная и составляет 69 грн.

Как сообщалось, ранее генеральный менеджер Glovo в Украине Дмитрий Расновский сообщил, что сервис планирует открыть в Киеве "удаленную" кухню – cook-room – в августе 2019 года.

Международный сервис доставки Glovo (Испания) заработал в Киеве в октябре 2018 года.

В Украине сервисом Glovo уже пользуются жители Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова, Запорожья, Винницы, Полтавы, Николаева, Чернигова и Херсона. Кроме того, услуги Glovo действуют по всей территории, которую показывает карта в приложении. В случае заказа в другом городе или стране местный курьер позаботится о доставке.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151439
 
 
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