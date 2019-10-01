 "Укртрансгаз" перенес центральную диспетчерскую в офис нового оператора ГТС

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укртрансгаз", передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, перемещение осуществлено во исполнение постановления Кабинета министров №840 "Об отделении деятельности по транспортировке природного газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы" с целью подготовки к автономной работе ООО "Оператор ГТС Украины" с 1 января 2020 года.

"Сейчас все кадровые, производственные и информационные ресурсы физической и коммерческой диспетчерских служб сконцентрированы в едином периметре. До 1 ноября будет закончена настройка и тестирование всех необходимых технологических и бизнес-процессов и завершится заключение договоров с клиентами Оператора ГТС, которые вступят в действие с 1 января следующего года", – сказано в сообщении.

Диспетчерский комплекс АО "Укртрансгаз" в режиме реального времени отслеживает технологические процессы и осуществляет автоматический сбор данных с промышленных площадок газотранспортного предприятия. Такими образом осуществляется оперативное диспетчерское управление разветвленной газотранспортной системой Украины, которая имеет общую протяженность газопроводов около 38 тыс. км, 73 компрессорные станции, более 1400 газораспределительных станций, а также обеспечивает транспортировку около 30 млрд кубометров природного газа украинским потребителям и осуществляет транзит около 90 млрд куб м голубого топлива из России в ЕС ежегодно.

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Как сообщалось, Кабмин накануне назначенных на 19 сентября трехсторонних переговоров обновил план анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" путем отделения транспортировки природного газа: новым оператором ГТС Украины будет АО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), 100% акций которого передано от Минэнергоэкологии Минфину.

В рамках утвержденного плана выделения функции управления ГТС Кабмин передал компанию "Магистральные газопроводы Украины" из подчинения Минэкоэнергии Министерству финансов. Планируется, что на следующем этапе ПАО "Магистральные газопроводы Украины" https://biz.censor.net.ua/n3149136, на которую были переведены персонал и функции по управлению ГТС.

ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" создано в составе "Укртрансгаза" в феврале 2019 года. Это позволило начать юридическое отделение функции транспортировки газа - сначала в структуре НАК "Нафтогаз Украины", а после 1 января 2020 года – вне группы "Нафтогаз".

Напомним, выделение независимого оператора ГТС запланировано с 1 января 2020 года. При этом у представителей правительства и руководства "Нафтогаза" длительное время были разные взгляды на процесс анбандлинга.

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