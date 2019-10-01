 Мининфраструктуры уволило директоров трех портов

Об этом говорится в сообщении Мининфраструктуры, передает БизнесЦензор.

"30 сентября 2019 года приказами Министерства инфраструктуры освобожден от исполнения обязанностей директора ГП "Одесский морской торговый порт" Войтко В. А., от исполнения обязанностей директора ГП "Морской торговый порт "Черноморск" – Сечкин С. А., от исполнения обязанностей директора ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт" – Волощук К. В. Приказы подписаны министром инфраструктуры Владиславом Криклием", – сказано в сообщении.

"Государство не является эффективным собственником, поэтому мы много надежд возлагаем на концессионные проекты, но это не значит, что мы не будем реагировать на действия менеджмента портов, которые влекут убытки государственных предприятий. Войтенко входит в топ-10 рейтинга руководителей государственных компаний с самой высокой заработной платой, при этом финансовое состояние предприятия вызывает вопросы", – заявил Криклий.

Согласно информации Мининфраструктуры Виктор Войтко был назначен и.о. директора ГП ОМТП с ноября 2017 года. За 2018 год фактический фонд зарплаты Войтко составил 5,2 млн грн, в том числе должностной оклад – 1,4 млн грн, другие стимулирующие выплаты – 3,8 млн грн., соответственно, среднемесячная зарплата – 439,99 тыс. грн.

При этом под руководством Войтко Одесский порт значительно ухудшил финансово-экономические показатели деятельности: при плановом размере чистого дохода от реализации продукции в 323,6 млн грн в 2018 году фактически было получено лишь 164,9 млн грн. А при плановом размере общих доходов в 552 млн грн фактически было получено лишь 421,9 млн грн.

При этом себестоимость реализованной продукции возросла с 188,2 млн грн в 2016 году до 222,8 млн грн в 2018 году административные расходы соответственно увеличились с 31,9 млн грн до 51,3 млн грн. У предприятия также отсутствуют утвержденные в установленном порядке финпланы на 2019 и на 2020 годы.

Деятельность руководителей ГП "Морской торговый порт "Черноморск" и ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт" также признана Мининфраструктуры не соответствующей требованиям эффективного менеджмента предприятий портовой отрасли.

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