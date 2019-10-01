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Все про:Зеленский (344) Коломойский (884) МВФ (1038) НБУ (4055) Приватбанк (980)

 Зеленский проводит совещание с руководством Нацбанка (обновлено)

Президент Владимир Зеленский проводит встречу с сотрудниками Национального банка Украины (НБУ), после которой начнется совместное совещание президента, команды центробанка и команды правительства по вопросам финансово-экономического развития.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка, передает БизнесЦензор.

"Мы будем говорить о финансовой стабильности и устойчивом экономическом росте", – цитирует пресс-служба главу НБУ Якова Смолия.

Согласно сообщению, в главный офис центробанка кроме президента также прибыли премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова с командой и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов с командой.

Перед проведением совещания Зеленский провел встречу с сотрудниками регулятора.

"Мы за то, чтобы Национальный банк был, есть и будет независимым", – цитирует Зеленского пресс-служба НБУ.

Со своей стороны глава Нацбанка Яков Смолий отметил, что для того, чтобы сделать устойчивый экономический рост реальностью, всем, кто собрался сегодня в этом зале, надо объединить усилия. В том числе правительство должно провести структурные реформы.

"Мы в ответе за создание надежного фундамента для устойчивого экономического роста. Мы уже много сделали для этого – ликвидировали инфляцию, восстановили макроэкономическую стабильность, либерализовали движение капитала, оздоровили банковский сектор, создали условия для сбережения средств и главное – восстановление кредитования. И у нас есть видение, что делать в дальнейшем", – сказал Смолий.

В НБУ сообщают, что сейчас проходит совместное совещание президента, команды центробанка и команды правительства по вопросам финансово-экономического развития.

"Об итогах встречи будет сообщено отдельно", – отмечают в пресс-службе Нацбанка.

Как сообщалось, на минувшей неделе миссия Международного валютного фонда по итогам двухнедельной работы в Киеве покинула Украину, не предоставив рекомендаций совету директоров МВФ утвердить новую программу кредитования, на что расчитывал премьер-министр Алексей Гончарук.

В Нацбанке фактически подтвердили информацию СМИ о том, что основной причиной отсутствия договоренности с МВФ стала информация о возможности мирового соглашения между государством и прежними собственниками "Приватбанка", а также возможная смена руководства НБУ.

Ожидается, что переговоры по новой трехлетней программе кредитования с Фондом продолжатся через две недели в Вашингтоне.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151433
 
 
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Вова думал ,что курс долара упал от того,что группа молодых Зеленых реформаторов вошла в Раду. А не тут то было,оказывается на лозунгах о светлом будущем курс долара долго не продержишь!
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моника шмаркля требует от НБУ вернуть Приватбанк - Бене коломойше. НБУ отказывается и намекает - что траншей от МВФ не получит, а на золотые зубы зебилов может не рассчитывать - те сами ждут халявы.
В общем, облом-с: Трамп не подарил самолет - не смотря на все потуги моники зеленски в игре на дудочке Зеленский проводит совещание с руководством Нацбанка - Цензор.НЕТ 3267 Причем в этот раз - никаких имитаций, весь мир видел реальную игру шмаркли)
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Зеленский должен направить людей отправиться в Рейкьявик и договориться с ними о получении технологий добычи геотермального электричества! Потому что у Украины есть много термальных бассейнов и из них можно получать дешевое электричество экологически чистое! И в Рейкьявике потому дешевое электричество и это обеспечит Украину дешевым электричеством!!! Там технология такая, что делается глубокое бурение до горячих недр и оттуда бьет пар сильнейшим напором и потом делаются заводы на которых добывается куча бесплатного электричества, как от электростанции, только все абсолютно экологично! Рейкьявик себя полностью за счет этого обеспечил экологическим электричеством! Не понимаю, почему наши до сих пор этого не сделали??? Это нужно делать срочно!
вот видео про эту технологию https://www.youtube.com/watch?v=eVPVHyT1eY4
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І відразу ж курс гривні відреагував. Якийсь цар Мідас навпаки.
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