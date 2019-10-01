[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.34 26.32
 IT
  468  0
Все про:работа (210) упрощенка (13) IT-индустрия (145)

 Крупнейшая IT-компания Украины оценила долю официально оформленных IТ-специалистов в 2%

Количество трудоустроенных IТ-специалистов согласно действующему КЗоТу в Украине составляет 2-3%, остальные работают как физические лица-предприниматели (ФЛП) или по контракту.

Об этом вице-президент по стратегии и технологиям GlobalLogic Андрей Яворский заявил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

По словам топ-менеджера, такая ситуация сложилась из-за высоких налогов при официальном трудоустройстве, которые превышают 40% фонда оплаты труда.

"На текущем международном рынке такая налоговая нагрузка больше, чем в Польше, и фактически сравнима с Германией...При этом Украина в этом отношении воспринимается как страна, которая должна быть "дешевле". Так какой смысл платить такие деньги в Украине, когда их можно потратить без рисков на специалистов в той же Америке или Европе? И это толкает компании на то, чтобы сотрудничать со специалистами как с ФЛП", – сказал Яворский.

По словам вице-президента GlobalLogic, чтобы ускорить в Украине процесс перехода от аутсорсинговой модели к продуктовой, стране необходимы реформы в экономической политике и законодательных актах.

"Когда в Украине появится стабильная экономическая политика и возможность привлечения капитала, наши предприниматели вернутся и смогут построить многое, уже в пределах – и во благо – собственной страны", – добавил Яворчкий.

Читайте также: На туроператора Thomas Cook работало 150 специалистов украинской IТ-компании

Как соощалось, в начале 2019 года GlobalLogic заявила о консолидации бизнеса, объединив 13 локальных центров разработки в едином регионе Центральной и Восточной Европы, который возглавил старший вице-президент компании Игорь Беда, с 2014 года занимающий должность управляющего директора GlobalLogic в Украине.

"GlobalLogic Украина" в 2018 году увеличила доход на 32%, что выше среднерыночного роста.

IТ-компания "GlobalLogic Украина" – крупнейший разработчик программного обеспечения в Украине. Имеет офисы и штат из более 4,5 тыс. инженеров в Киеве, Харькове, Львове и Николаеве.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151429
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиIT
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гончарук_Алексей Зеленский Кабмин Нацполиция ПАСЕ Россия СБУ суд США
 
 
 
 
 
 вверх