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 Беларусь объединила операторов нефтепроводов для поиска замены российской нефти

Власти Беларуси объединили операторов двух веток нефтепровода "Дружба" – ОАО "Полоцктранснефть Дружба" (северная ветка трубопровода и балтийское направление) и ОАО "Гомельтраснснефть Дружба" (южная ветка, направление из Украины и Польши), чтобы диверсифицировать поставки нефти в страну.

Реорганизация осуществлена путем присоединения предприятия "Полоцктранснефть Дружба" к "Гомельтранснефть Дружба" в качестве филиала "Новополоцк", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" осуществляет перекачку российской нефти в направлении стран Европы, снабжает углеводородным сырьем ОАО "Мозырский НПЗ". С появлением филиала "Новополоцк" предприятие будет отвечать за поставки российской нефти на ОАО "Нафтан", транспортировку нефтепродуктов по территории Беларуси.

"Реорганизация магистральных нефтепроводов Республики Беларусь позволит создать более рациональную схему управления. В перспективе объединение компаний обеспечит реализацию проектов по развитию республиканской нефтетранспортной системы, в том числе в целях диверсификации поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы, расширения возможностей хранения нефти", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, в конце сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна ищет альтернативного России поставщика нефти, потому что российский налоговый маневр сделал закупки российской нефти невыгодными, а договориться с Москвой у Минска не получается.

По словам Лукашенко, российская сторона фактически подталкивает Минск к мировым ценам, а при таком раскладе покупать российскую нефть относительно невысокого качества будет невыгодно.

При этом Лукашенко напомнили о маршруте для поставок нефти по трубопроводу из Одессы, а также допустил закупки российской нефти по реверсу из Гданьска, закупки у Ирана, США или ОАЭ.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151427
 
 
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