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Все про:Львов (444) пассажиропоток (299)

 Аэропорт "Львов" с начала года увеличил пассажиропоток на 39%

В январе-сентябре 2019 года Международный аэропорт "Львов" обслужил 1 671,3 тыс. пассажиров, что на 38,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года, когда было принято и отправлено 1 204,7 тыс. пассажиров.

Об этом сообщает ЦТС, ссылаясь на информацию львовского аэропорта, передает БизнесЦензор.

За девять месяцев 2019 года пассажиропоток на международных рейсах составил 1 523,7 тыс. (+45,4% г/г), на внутренних - 147,6 тыс. (-6,0% г/г). За отчетный период аэропорт обслужил 14 445 рейсов, что на 25% больше, чем годом ранее, когда это количество составило 11 558.

Что касается сентября, то в прошлом месяце пассажиропоток составил 226,3 тыс. пассажиров (+34,3% г/г). Пассажиров международных рейсов было 209,2 тыс. (+40,2% г/г), внутренних - 17,1 тыс. (-11% г/г). Рейсов было обслужено 1 948 (+29,6% г/г).

В августе пассажиропоток аэропорта "Львов" составил 251,8 тыс. человек, что на 31,4% больше августа 2018 года.

За весь прошлый год аэропорт обслужил 1597,7 тыс. пассажиров.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151425
 
 
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