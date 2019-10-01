 Завод Коломойского пытается взыскать с "Приватбанка" выплаченную по мировому договору НБУ сумму

В судебных материалах пока не уточняется, чем именно обусловлены исковые требования предприятия, которое связано с Игорем Коломойским, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Вместе с тем, согласно мировым соглашением, утвержденным постановлением Хозяйственного суда Днепропетровской области от 28 августа, близкую по значению сумму (21,85 млн грн плюс 191 тыс. грн судебного сбора) "Никопольский завод ферросплавов" как имущественный поручитель должен был уплатить НБУ в счет частичного погашения задолженности "Приватбанка" по рефинансированию.

Как сообщали в НБУ, указанные 21,85 млн грн соответствуют рыночной стоимости имущества (64 единицы железнодорожного подвижного состава - тепловозы, полувагоны), которое "Никопольский завод ферросплавов" передавал в залог для Нацбанка.

НБУ заявлял, что инициатором мирового соглашения был "Никопольский завод ферросплавов", и оно предусматривала возможность погашения суммы обязательств в течение 12 месяцев равными частями без комиссии. Однако завод досрочно погасил всю эту задолженность 6 сентября.

Уже 20 сентября работники "Никопольского завода ферросплавов" пикетировали главный офис "Приватбанка".

В этом контексте НБУ отмечал, что "любые заявления о невозможности выплаты зарплаты работникам АО "Никопольский завод ферросплавов" через выполнение обязательств перед Национальным банком согласно решению суда являются безосновательными и манипулятивными и является следствием безответственной политики руководства предприятия, а организация пикета "Приватбанка", который не является стороной мирового соглашения между Национальным банком и АО "Никопольский завод ферросплавов", является провокацией и попыткой давления на банк".

Напомним, НБУ сообщал об еще одном мировом соглашении с имущественным поручителем "Приватбанка" по рефинансированию – ООО "Арлан" (конечные бенефициары – Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов). Предмет ипотеки в этом случае – недвижимость в Днепре. По мировому соглашению, ООО "Арлан" должно выплатить Нацбанку 17,35 млн грн.

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