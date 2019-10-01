 ГБР открыло дело против Луценко

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По заявлению Арахамии открыто уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко", - сказано в сообщении.

Производство открыто по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса, оно является фактовым.

В заявлении Арахамия указывает, что, возможно, Луценко в сговоре с рядом бывших народных депутатов и другими лицами, содействовал незаконному игорному бизнесу.

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