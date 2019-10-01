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 Власти Таллина запретили использовать пластиковую посуду на массовых мероприятиях

В Таллинне на публичных мероприятиях с 1 октября запрещено сервировать еду и напитки в пластиковой одноразовой посуде и использовать пластмассовые столовые приборы.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии Таллинна, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В сообщении указано, что к запрещенной к использованию на мероприятиях одноразовой посуде относятся все столовые приборы: ножи, вилки, ложки, а также тарелки, трубочки, палочки для размешивания напитков и крышки для кофейных стаканов.

Разрешено использовать одноразовую посуду и приборы из картона, древесины, бамбука, пальмовых листьев, сахарного тростника или иного компостируемого материала, а также предоставлять под залог посуду многоразового пользования.

Кроме того, разрешено использование посуды и приборов из биоразлагающегося пластика, имеющего сертификат соответствия стандарту EVS-EN 13432 или равноценному ему.

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Также на публичных мероприятиях в Таллинне в каждом месте сбора обязательно сортировать отходы: смешанные бытовые, биоразлагающиеся отходы и упаковки. На контейнерах должно быть четко указано, для сбора какого вида отходов они предусмотрены.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151413
 
 
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