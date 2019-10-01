 Мининфраструктуры представило проекты передачи в концессию портов "Херсон" и "Ольвия"

В мероприятии приняли участие министр инфраструктуры Владислав Криклий, народные депутаты, чиновники, руководитель регионального представительства IFC в Украине, Беларуси и Молдове Джейсон Пеллмар, представители международных организаций, украинских и иностранных инвесторов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Есть два первых концессионных проекта портов Ольвия и Херсон: долгожданные, выстраданные. Очень много сил и работы приложили к этому ЕБРР, IFC вместе с нашим офисом SPILNO, который занимается РРР проектами. Теперь есть возможность до конца октября, после второго объявления о начале тендера, начать принимать тендерные предложения. Приятно и неожиданно, что такое количество желающих приобщиться к этим процессам", – отметил Владислав Криклий.

По словам министра, концессия порта "Ольвия" будет способствовать привлечению инвестиций в размере до 17,3 млрд грн и увеличит поступления в бюджеты различных уровней до 58 млрд грн за весь период действия договора концессии (35 лет).

Концессия порта "Херсон", как ожидается, будет способствовать привлечению инвестиций в размере около 1,37 млрд нрн и увеличит поступления в бюджеты различных уровней на 14,3 млрд грн за весь период действия договора концессии (30 лет).

В ходе презентации проектов Криклий подчеркнул вопрос сохранения рабочих мест работников портов.

"Условиями конкурса предусмотрены беспрецедентные для подобных проектов гарантии для трудовых коллективов. Концессионер в течение 5 лет не сможет увольнять работников по собственной инициативе. В течение 3 лет концессионер не имеет допускать снижения размера заработной платы работников ниже уровня заработной платы, установленной на 1 марта 2019 года. Нам важно обеспечить права работников", – подчеркнул министр.

Криклий добавил, что эти пилотные проекты – только начало и в ближайшей перспективе Министерство инфраструктуры планирует передать в концессию другие порты, железнодорожные вокзалы и аэропорты.

Читайте также: "Кернел" Веревского заинтересовался концессией порта "Ольвия"

Как сообщалось, 12 сентября Министерство инфраструктуры Украины объявило о проведении концессионных конкурсов по передаче в концессию имущества ГП "Стивидорная компания "Ольвия" и ГП "Херсонский морской торговый порт".

Согласно ранее обнародованной документации, общий объем ожидаемых инвестиций со стороны концессионеров составит 17,3 млрд грн на протяжении 35-летнего срока концессии для "Ольвии" и 1,4 млрд грн за 30 лет концессии херсонского порта. Инвестиции будут направлены на обновление инфраструктуры и развитие портов.

В течение первых трех лет в "Ольвии" планируется построить новый зерновой терминал мощностью 2 млн тонн/год (инвестиции 1,56 млрд грн), а в морпорту "Херсон" провести неотложное обновление активов (инвестиции 216 млн грн).

По данным Мининфраструктуры, заинтересованность в концессии госстивидоров в портах "Ольвия" и "Херсон" ранее проявили более 25 украинских и зарубежных компаний из США, Китая, Франции, Швейцарии, Великобритании, Японии, Турции, Катара и Кореи. В частности, "Нибулон", один из крупнейших зернотрейдеров Украины, отмечал, что может инвестировать в Херсонский порт.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram