 Украина поднялась на 43 место в мировом рейтинге паспортов. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствует обновленный Индекс паспортов компании Henley&Partners, который отражает изменения в безвизовом режиме стран мира, передает БизнесЦензор.

Как отмечают в компании, количество безвизовых стран для граждан Украины осталось прежним – 126 направлений, изменение позиции произошло за счет движения других государств в рейтинге.

Также существенно не изменились показатели стран-соседей Украины. Граждане России получили безвизовый доступ в Сьерра-Леоне, и теперь россияне могут посещать без визы 117 стран. Показатели Республики Беларусь остались прежними – 75 безвизовых стран.

Тройка лидеров рейтинга за три месяца также не изменилась. Первое место в Индексе занимают Япония и Сингапур. Паспорта этих стран позволяют посещать без визы 190 направлений из 227 возможных.

Второе место разделили Германия, Финляндия и Южная Корея – 188 безвизовых стран. На третьей строчке по-прежнему Дания, Италия и Люксембург – 187 направлений.

Великобритания и США все так же на 6 месте – самом низком с 2010 года. В 2014 году обе страны занимали 1 место в рейтинге.

Наиболее успешными три месяца стали для Объединенных Арабских Эмиратов. Страна поднялась на рекордные пять строчек, получив безвизовый доступ в ряд африканских стран. Сейчас ОАЭ занимают 15 место (172 направлений).

Афганистан находится на последнем 107 месте Индекса с безвизовым доступом в 25 стран.

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Индекс паспортов компании Henley&Partners, ранее известный как Индекс визовых ограничений (переименован в 2018 году), представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам.

Индекс издается с 2006 года в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает самую большую в мире базу туристической информации.

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