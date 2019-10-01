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 Украина продлила расследование против импорта стальных прутков из Беларуси и Молдовы

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение продлить до 18 месяцев антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину прутков из углеродистой и других легированных сталей из Беларуси и Молдовы.

Об этом свидетельствует уведомление, опубликованное в "Урядовом курьере", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Решение МКМТ вступает в силу со дня публикации.

Ранее комиссия продлевала срок этого антидемпингового расследования до 15 месяцев.

Как сообщалось, Межведомственная комиссия по международной торговле решила начать антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину прутков из углеродистой и легированных сталей из Беларуси и Молдовы в июле 2018 года.

В 2016 году Комиссия по защитным мерам Евразийского экономического союза приняла решение ввести спецпошлины в отношении импорта украинских стальных прутков (арматуры) по требованию российских металлургов.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151390
 
 
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