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Все про:Дания (95) отмывание денег (161) Эстония (85)

 Danske Bank прекратил работу филиала в Эстонии после скандала с отмыванием денег

Danske Bank, крупнейший банк Дании, начал процедуру ликвидации филиала в Эстонии, в котором в прошлом году были выявлены масштабные случаи отмывания денег.

Как сообщила пресс-служба филиала, таким образом Danske Bank практически прекратил банковскую деятельность в Эстонии в соответствии с предписанием Финансовой инспекции страны, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Предписание было вынесено Финансовой инспекцией Эстонии в феврале нынешнего года и 1 октября датский банк подтвердил свой уход с эстонского рынка банковских услуг.

Как отмечается в сообщении, в Эстонии осталось решить только связанные с ликвидацией технические вопросы. Так, ближайшие дни будут удалены все логотипы Danske Bank с его главного офиса, расположенного в центре Таллина.

Кредитный портфель корпоративных клиентов банка был переведен в литовский филиал Danske, обслуживанием кредитов частных лиц займется эстонский банк LHV.

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Как сообщалось, действовавший в Эстонии филиал датского банка подозревается в том, что в 2007-2015 годах через него прошло более 200 млрд евро подозрительного происхождения, в том числе из России и других стран бывшего СССР.

В июле 2018 года эстонская госпрокуратура возбудила уголовное дело по ограниченному числу эпизодов в эстонском филиале Danske Bank после того, как глава Hermitage Capital Билл Браудер подал заявление в отношении 26 сотрудников эстонского филиала.

По информации Браудера, местные банковские сотрудники создали условия для масштабного отмывания денег и скрывали это. По делу были задержаны 10 бывших сотрудников Danske Bank.

Скандал привел к отставке главы датского банка Томаса Боргена (Tomas Borgen). Следствие по делу ведется в Дании, Эстонии, Франции, Германии, Великобритании и США.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151389
 
 
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