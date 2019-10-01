 Россия ограничила поставки автогаза в Украину, – СМИ

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на участников рынка, передает БизнесЦензор.

По данным источников издания, ограничение введено с 25 сентября и будет действовать до соответствующего уведомления об отмене. Оно распространяется на все грузы всех направлений. Причиной введения ограничений указано ухудшение сроков возврата вагоно-цистерн со стороны "Укрзализныци".

По информации собеседников, задержки с возвратом подвижного состава возникли из-за скопления вагоно-цистерн на ст. Дарница (Киевская обл.).

По подсчетам enkorr, за 8 месяцев 2019 года через переход Суземка-Зерново в Украину было поставлено 242 тыс. тонн российского сжиженного газа или 55% от всего импорта из РФ, остальные 40% (179 тыс. тонн) российского ресурса поступило через пункт Соловей-Тополи.

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