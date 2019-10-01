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 Министерство цифровой трансформации одобрило план развития системы eHealth

Министерство цифровой трансформации и Минздрав согласовали общий план приоритетов и действий по развитию системы eHealth.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Важно объединить усилия органов власти и частного бизнеса, а также международных партнеров, чтобы принимать эффективные решения, способствующие развитию электронной медицины. У нас есть четкий план действий, который должен быть выполнен в срок. А также назначены ответственные за каждый пункт, поэтому никаких проволочек и отговорок", – отметил Федоров.

План действий предусматривает 14 шагов, в частности утверждение концепции электронного здравоохранения, проведение аудита существующих информационных систем и реестров в сфере здравоохранения и определения плана внедрения стандартов хранения и передачи медицинской информации.

В разработке единого плана действий, в частности, приняли участие представители Национальной службы здоровья Украины, Ассоциации eHealth, профильных общественных организаций, разработчиков информационных систем и проектов международной технической помощи.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151385
 
 
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