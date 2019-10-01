 Ахметов подписал мировое соглашение в споре по "Укртелекому" на $800 миллионов

Об этом сообщает пресс-служба SCM Рината Ахметова, передает БизнесЦензор.

"Сегодня, 1 октября 2019 года, компании Raga Establishment Limited и SCM Financial Overseas Limited официально и окончательно урегулировали между собой спор относительно продажи "Укртелекома" в 2013 году. В рамках мирового соглашения будут прекращены все судебные и иные процессы между Raga и SCM, а также их аффилированными лицами", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, 26 июня 2017 года суд Лондона по иску Raga Establishment обязал СКМ доплатить $760 млн плюс проценты за покупку "Укртелекома" и отклонил встречные претензии компании Рината Ахметова о расторжении договора о покупке телеком-оператора.

В мае 2018 года Высокий суд Лондона отклонил апелляцию SCM Financial Overseas Limited из группы СКМ Рината Ахметова. СКМ сообщала, что обжалование арбитражного решения в Высоком суде Лондона было основано на том, что принятие решение нужно біло отложить до завершения судебных разбирательств о приватизации "Укртелекома" в Украине, которые продолжаются до нынешнего времени.

Согласно доводам СКМ, переговоры о покупке "Укртелекома" компанией Ахметова инициировал экс-президент Украины Виктор Янукович. По версии ответчика, в ходе начальных переговоров по потенциальной покупке "Укртелекома" считалось, что миноритарным акционером телеком-оператора с долей 25% был бывший глава СБУ Валерий Хорошковский. А Сергей Арбузов, выступавший доверенным лицом Януковича в переговорах, сообщал, что контрольный пакет оператора находится у Дмитрия Фирташа. Согласно доводам СКМ, Хорошковский позже продал свои акции владельцу группы DF.

Raga со своей стороны заявила в суде, что владельцем акций, в том числе и на момент переговоров с СКМ, был банкир Денис Горбуненко, который купил компанию у Хорошковского и сейчас формально ею владеет. Фирташ, по версии Raga, был не владельцем, а только кредитором EPIC. По словам Горбуненко Raga до сих пор должна Фирташу $300 млн, за счет которых была частично профинансирована начальная приватизация "Укртелекома" в 2011 году.

СКМ в суд также заявляла, что смогла провести аудит "Укртелекома" только после покупки, в 2013 году. Он выявил, что ЕСУ не выполняла своих инвестобязательств перед государством, о которых компании Ахметова якобы было неизвестно.

При этом на стороне Raga аргументы СКМ опровергал заместитель председателя набсовета DF Group Роберт Шетлер-Джонс, по словам которого СКМ была осведомлена о ситуации в "Укртелекоме" перед покупкой.

27 декабря 2017 года Окружной суд Никосии принял решение "заморозить" активы Рината Ахметова и девяти компаний на сумму $820,5 млн по иску компании Raga о покупке "Укртелекома". Окружной суд Никосии отменил это решение в июне 2018 года.

Государство продало 92,79% акций "Укртелекома" в 2011 году за 10,6 млрд грн. Его официальным покупателем выступила компания ЕСУ, дочерняя фирма австрийского фонда EPIC. Два года спустя он перепродал телеком-оператора Ринату Ахметову.

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