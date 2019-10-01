 "Борисполь" доплатит фирме с признаками фиктивности 93 миллиона за строительство паркинга

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

В июне 2017 года фирма "НАН" выиграла подряд на достройку многоуровневого паркинга возле терминала "D" на 2 тысячи машиномест стоимостью 439 млн грн. Работы должны были выполнить до конца 2018 года.

Однако, согласно тендерной документации, в процессе выполнения работ проект уточнили, вследствие чего возросли объемы работ при обустройстве монолитных железобетонных конструкций паркинга с привязкой к решениям по устройству примыкания перехода в терминал "D".

Также возникла необходимость в замене части оборудования автоматизированных систем управления, которые в то время были сняты с производства, и разработке дополнительных решений по диспетчеризации основных инженерных сетей для обеспечения централизованного контроля их состояния и управления ими.

Нынешнюю закупку дополнительных работ на 93,02 млн грн у предыдущего подрядчика провели по переговорной процедуре для совместимости с уже выполненными работами. В обосновании аэропорт заявил, что замена подрядчика может привести к приостановке работ и возникновению технических проблем вследствие нарушения неразрывности строительного процесса.

Таким образом, общая стоимость строительства выросла на 17% – до 532,65 млн грн.

В договоре перечислены одиннадцать субподрядчиков, которых привлекут к строительству.

Как отмечает издание, с января полиция ведет уголовное производство по факту растраты имущества аэропорта "Борисполь", фиктивного предпринимательства и преднамеренного уклонения от уплаты налогов служащего ООО "ТМ Строй", которое было одним из субподрядчиков фирмы "НАН" ранее.

Сейчас основателем киевской "НАН" является Валерий Лычов. Однако, по данным "YouControl", ранее фирма принадлежала Виктору Грищенко и ООО "Горбуд" Ирины Площенюк, до того – ООО "Универсал ГД" Германа Блинова и Дениса Микитюка, а на дату основного договора по паркингу – Юрию Вандину (15%), Анне Семеньковой (15%) и Татьяне Шевченко (70%).

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Шевченко была депутатом Харьковского горсовета из фракции "За Харьков, по Возрождение" и руководит ООО "ПЕОЖБ "Центр". Она в 2006 году основала николаевское ООО "Евромост", которое бывало единственным конкурентом "НАН" на тендерах ГП "Укрзализнычпостач".

Шевченко создавала "Евромост" с Владимиром Болиховим (сейчас партнер Вандина по ООО "Стальмост"). В сентябре 2011 года Шевченко и Болихов из состава учредителей вышли, а владельцами стали российское ЗАО "Воронежстальмост" (Болихов является акционером российской компании), ООО "Мостиндустрия" (основали то же Болихов и Александр Нездоля - генерал-майор госбезопасности, ныне писатель, однако тот момент собственность переведена по кругу на сам "Евромост"), а также ООО "ТПК "ВЕЛС" (заведена на эстонскую фирму "Оптигруп Системс" панамского офшора "Дасет Индастриал С.А." (Daset industrial sa).

Юрий Вандин в 1995-1998 гоах возглавлял ГУ МВД по борьбе с организованной преступностью, которое занималось расследованием убийства Евгения Щербаня в донецком аэропорту. Впоследствии перешел в СБУ, где возглавлял главное управление по борьбе с коррупцией, в начале 2000-х годов был заместителем председателя спецслужбы. Уволен с военной службы в 2005 году.

Вандин был бизнес-партнером донецкого бизнесмена Игоря Марьинкова, который выступал свидетелем обвинения против Юлии Тимошенко по убийству Евгения Щербаня.

У Вандина и Марьинкова был еще один бизнес-партнер – Руслан Харив. Он является совладельцем ООО "СПР-Групп", которое во времена Януковича получило подряды на реконструкцию очистных сооружений на 1,03 млрд грн. Данные об этой компании были в документах из "Межигорья".

"НАН" фигурирует в уголовном деле НАБУ как одно из звеньев в цепочке поставщиков ООО "Корпорация КРТ" экс-нардепов от "БПП" Богдана и Ярослава Дубневичей.

Кроме того, налоговики считают, что компания "НАН" имеет признаки фиктивности.

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