 Власти России не верят в запуск производства собственных турбин для ТЭС, – СМИ

Как выяснил Коммерсант, речь об этом шла на совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Козака 24 сентября, передает БизнесЦензор.

По словам собеседников издания, предложенное решение на совещании было предварительно одобрено. Пока оно окончательно не утверждено, сообщили в аппарате Козака и в Минэнерго РФ.

Своих технологий производства газовых турбин большой мощности у РФ нет. Изменение расклада источники издания объясняют высокими рисками того, что "Силовые машины" не смогут наладить их производство.

Проект по строительству газовой ТЭС на 1,4 ГВт в Каширском районе Подмосковья первоначально создавался для тестирования турбин "Силовых машин" Алексея Мордашова, попавших под санкции.

При этом "Интер РАО" и "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ, контролирует энергоактивы "Газпрома") обсуждают создание совместного предприятия с GE и Siemens.

В Минэнерго CAPEX (единоразовые капитальные затраты) проекта предварительно оценивали в 100 млрд рублей, общую нагрузку на энергорынок до 2035 года – в 198 млрд рублей. Конкурс может пройти в 2026-2028 году, к этому сроку зарубежные компании должны полностью локализовать производство мощных турбин в России.

В Siemens подтвердили, что по-прежнему планируют локализовать производство газовой турбины SGT5-2000E (187 МВт, частично локализована СП Siemens с "Силовыми машинами" – СТГТ).

Представитель "Силовых машин" заявил, что к 2025 году компания наладит производство своих ГТБМ, для чего уже создано конструкторское бюро, разработана конструкторская документация, ведется техперевооружение производства, определены отечественные поставщики критически важных комплектующих.

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Как сообщалось, ранее в концерне Siemens заявили, что изучают возможность сокращения сроков доведения уровня локализации производства в России газовой турбины мощностью 187 МВт до 100% на год-полтора с ранее запланированного 2024 года.

Напомним, такие же турбины Siemens SGT5-2000E Россия поставила в оккупированный Крым в обход европейских санкций.

Турбины были куплены "Технопромэкспортом" и перепроданы для постройки крымских электростанций. Ранее в Siemens заявляли, что турбины строятся для использования только в Тамани, а не для Крыма.

Siemens также заявил о приостановке поставок энергетического оборудования российским госкомпаниям до выработки новых правил контроля, а также о планах пересмотреть существующие договоры.

В данное время дочерние компании Siemens в России безуспешно пытаются оспорить перемещение турбин в наушение договоров в российских судах.

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