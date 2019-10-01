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 Кабмин прекратил полномочия пяти членов набсовета "Ощадбанка"

Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета государственного "Ощадбанка" Шевки Аджунера, Алексея Гринченко, Даниэля Билака, Дмитрия Власова и Алексея Резникова.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, такое решение было принято после того, как назначение указанных членов наблюдательного совета отказался согласовать Национальный банк Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

В Минфине напомнили, что отбор кандидатов на должности независимых членов наблюдательных советов государственных банков осуществляли компании по подбору персонала, которые были избраны на конкурсной основе, а финальное тестирование – комиссия, в состав которой вошли представители от Верховной Рады, президента и Кабмина.

"Конкурс состоялся в полном соответствии с требованиями законодательства Украины и с участием представителей международных финансовых организаций (Всемирного банка, МВФ, ЕБРР, IFC)", – подчеркивается в сообщении.

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Как сообщалось, в начале августа наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" по результатам независимой оценки профессиональной пригодности и соответствия квалификационным требованиям продлил полномочия председателя правления финучреждения Андрея Пышного еще на 5 лет.

Уже после этого Национальный банк заявил, что отклонил кандидатуры большинства членов наблюдательного совета государственного "Ощадбанка" и потребует их замены, а решение о продлении контракта с Пышным было принято с нарушениями.

Напомним, в мае текущего года Кабмин согласовал кандидатуры независимых членов и представителей государства в наблюдательные советы "Ощадбанка","Укрэксимбанка" и "Приватбанка".

Как сообщал "Ощадбанк", на первом заседании набсовета в июне его главой избран бывший глава представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине Шевки Аджунер. Заместителем главы набсовета избран Алексей Гринченко, корпоративным секретарем – Юлия Федоренко.

В состав набсовата, кроме Аджунера и Гринченко, также вошли независимые члены Байба Апин, Питер Бриггс, Михаэль Вайнштейн, Алексей Резников, представитель государства от Верховной Рады Дмитрий Власов и представитель государства от Кабинета министров Даниэль Билак.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151362
 
 
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