 Рада рассмотрит проект госбюджета на 2020 год 18 октября, – Разумков

Об этом председатель парламента Дмитрий Разумков сообщил на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В первом чтении законопроект о государственном бюджете на 2020 год будет вынесен, ориентировочно, для рассмотрения Верховной Радой 18 октября 2019 года", – сказал Разумков.

Спикер напомнил, что проект госбюджета был представлен в парламенте 20 сентября и до 1 октября депутаты должны внести свои предложения к нему.

"Бюджетный комитет должен их обработать до 15 октября", во вторник. добавил Разумков.

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Как сообщалось, 15 сентября проект закона (№2000) о государственном бюджете Украины на 2020 год был внесен в Верховную Раду и передан на рассмотрение руководству парламента. 20 сентября Верховная Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета на 2020 год.

Министр финансов Оксана Маркарова представила проект, народные депутаты задали ей интересующие их вопросы, после чего высказали свое мнение о документе.

Проектом доходы бюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1 079,5 млрд грн, расходы – в сумме 1 170 млрд грн. Дефицит государственного бюджета запланирован в объеме 2,09% ВВП. Минимальная зарплата с 1 января вырастет до 4 723 грн.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, в утвержденный проект до 1 октября могут быть внесены существенные изменения.

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