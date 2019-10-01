 Украина увеличила импорт овощей до рекорда за 9 лет, – EastFruit

Об этом свидетельствуют подсчеты аналитической платформы EastFruit, передает БизнесЦензор.

Так, импорт овощей в страну впервые превысил 200 тыс. тонн в сезоне 2009/10 годов, составив 208,5 тыс. тонн. С тех пор, объем импорта овощей не приближался к отметке в 200 тыс. тонн, но в прошлом сезоне он превысил предыдущий рекорд сразу на 27% и достиг 264,1 тыс. тонн.

Как отмечают аналитики EastFruit, при этом в сезоне 2018/19 годов объемы импорта превзошли показатель предыдущего сезона в натуральном выражении более чем в два раза, а за последние же два сезона объемы импорта выросли более чем втрое.

В то же время в стоимостном измерении темпы роста были чуть ниже за счет увеличения удельного веса традиционных недорогих овощей и картофеля в структуре импорта. Всего за сезон иностранные поставщики овощей и картофеля заработали в Украине $155 млн, что несколько меньше, чем 2012/13 и 2013/14 годах.

Главными позициями импорта овощей в Украину в стоимостном измерении были томаты, лук, перец и огурцы.

В частности, по объему же импорта лидерство впервые в истории захватил лук репчатый, которого было ввезено за прошлый сезон 87 тыс. тонн – в 26 раз больше, чем сезоном ранее. Также было импортировано 66 тыс. тонн томатов, 18,3 тыс. тонн товарного картофеля, 14,7 тыс. тонн огурцов, 11,8 тыс. тонн перца, 9,5 тыс. тонн разных капуст и 7,5 тыс. тонн моркови.

"Фактически Украина нарастила импорт почти всех без исключения позиций овощей и картофеля, включая салатные культуры и зелень", – отмечается в сообщении.

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В EastFruit сообщают, что прогнозы на урожай овощей в сезоне 2019/20 годов были оптимистичными, однако уже в августе, во время уборки нового урожая, Украина начала активно импортировать картофель, чего ранее никогда не было.

"Ожидается, что в сентябре будет превышен очередной рекорд импорта картофеля, так как цены на него продолжают расти, несмотря на ожидающееся увеличение общего объема производства картофеля и хорошее продвижение его уборки", – указывают аналитики компании.

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