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 Цены на нефть упали ниже $60 за баррель

Котировки нефти отреагировали резким падением на информации о том, что саудовская компания Saudi Aramco полностью восстановила добывающие мощности, пострадавшие в результате недавней атаки дронов.

Утром во вторник декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались на уровне $59,69 за баррель после падения накануне на $1,79 (2,93%) – до $59,25 за баррель, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Ноябрьские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке торгуются у отметки $54,55 за баррель. В понедельник контракт дешевел на $1,79 (2,93%) – до $59,25 за баррель.

В сентябре Brent подорожала на 0,6%, но по итогам третьего квартала потеряла 8,7%, WTI потеряла 1,9% за месяц и 7,5% за квартал.

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30 сентября глава трейдингового подразделения Saudi Aramco Ибрагим аль-Буайнян сообщил, что компания восстановила добывающие мощности до уровня, который поддерживался до атак на ее объекты, произошедших в середине сентября. Таким образом, добыча нефти в Саудовской Аравии превышает 9,9 млн баррелей в сутки.

"Ожидания, что добывающие мощности в Саудовской Аравии будут восстановлены быстрее, чем предполагалось, стали причиной падения цен на нефть на прошлой неделе, и подтверждение этих ожиданий спровоцировало новую волну продаж", – отметил редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151352
 
 
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