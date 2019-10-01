 Shell призвала Конгресс США отказаться от санкций против "Северного потока-2" (обновлено)

Об этом сообщил глава Shell в РФ Седерик Кремерс, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Если этот закон, находящийся на рассмотрении в Конгрессе США, будет принят, то он затронет все компании, участвующие в проекте, включая Shell. Поэтому мы призываем законодателей не вводить эти санкции", – заявил Кремерс.

"Добыча газа в Европе продолжает снижаться, и вскоре Европе понадобятся дополнительные поставки как СПГ, так и в виде трубопроводного газа", – добавил топ-менеджер, объясняя поддержку, которую Shell оказывает проекту "Северный поток-2".

Как сообщалось, один из комитетов Сената США в июле одобрил законопроект, который предусматривает санкции в отношении компаний и лиц, участвующих в реализации проекта "Северный поток-2". Администрация американского президента Дональда Трампа также считает, что "Северный поток-2" усилит экономическое влияние России на Европу.

В целом на рассмотрении в Конгрессе и Сенате США находятся сразу несколько документов, направленных против этого проекта "Газпрома".

Сейчас работы по строительству газопровода блокируют власти Дании, которые до сих пор не согласовали ни один из предложенных маршрутов его строительства.

По оценке оператора проекта компании Nord Stream 2, задержка запуска газопровода "Северный поток-2" из-за отсутствия необходимых разрешений Данииможет составить до 8 месяцев, что будет стоить проекту дополнительные 660 миллионов евро ($740 млн).

Срок запуска газопровода "Северный поток-2", который строит "Газпром", является критичным для переговоров о будущем транзита российского газа через Украину. Текущий газовый контракт между Киевом и Москвой истекает в конце 2019 года.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северный поток 2" является "Газпром". В строительный консорциум входят французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

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