 "Нафтогаз" продлил поставки газа для Луганской ТЭС Ахметова на октябрь, – "Укрэнерго"

Как передает БизнесЦензор, об этом глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук сообщил на своей странице в сети Facebook.

Глава НЭК напомнил, что компания Ахметова заявляла о прекращении производства электроэнергии для потребителей Луганщины, если поставки газа не будут продолжены.

"Под "предотвращением нарушения нормального режима работы ОЭС Украины" в письме ДТЭКа завуалировано имелось в виду отключение от электричества более половины жителей Луганской области. В связи с получением номинации на октябрь "нарушения" отменяются. Насколько известно из СМИ, газ, поставленный в течение июля-сентября, Луганской ТЭС не был оплачен", – констатировал Ковальчук.

Как сообщалось, ранее энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова в письме системному оператору НЭК "Укрэнерго" сообщил об отключении Лугаснкой ТЭС, входящей в "ДТЭК Востокэнерго" с 1 октября из-за прекращения поставок газа, который ДТЭК отбирает у оператора газораспределительной системы "Луганскгаз" без оплаты.

В связи с этим "ДТЭК Востокэнерго" заявило о возможном прекращении производства электроэнергии Луганской ТЭС с 1 октября.

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Как известно, в июне 2019 года Российская Федерация заблокировала поставки угля с ШУ "Обуховская" в Ростовской области (принадлежит ДТЭК) на Луганскую ТЭС.

В результате станция перешла с угля на сжигание природного газа, который обходится дороже. ДТЭК потребовал компенсировать убытки, связанные со сжиганием более дорого угля.

14 августа Кабмин под руководством Владимира Грйосмана принял соответствующее решение. Однако уже на следующий день это решение было отменено.

Луганская ТЭС продолжила отбирать из системы природный газ, однако не оплачивала его.

Луганская ТЭС обеспечивает электроэнергией север Луганской области. При этом мощностей передачи электроэнергии не хватает, чтобы покрыть дефицит за счет Объединенной энергосистемы Украины (ОЭС).

Для того чтобы обеспечить Луганскую область электроэнергией с ОЭС, в 2016 году НЭК "Укрэнерго" провела тендер на строительство подстанции Кременская и линии электропередач протяженностью 24 км.

Из-за долгого не утверждения Кабмином выделения земли для строительства подстанции Кременская, ее завершение запланировано лишь на 30 мая 2020 года.

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