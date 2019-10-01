 Остатки средств на счету Казначейства составили рекордные 62 миллиарда

Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины, передает БизнесЦензор.

По данным Казначейства, на 1 октября 2018 года на Едином казначейском счете находилось 21,39 млрд грн, тогда как на аналогичную дату 2017 года – 60,03 млрд грн, 2016 года – 13,47 млрд грн.

Как сообщалось, на сентябрь приходились значительные выплаты по госдолгу, включая более $1,1 млрд выплат по еврооблигациям. В Минфине заверяли, что средства для выплат были зарезервированы заранее на валютных счетах правительства.

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Напомним, остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на 1 сентября составили 61,83 млрд грн, что на 12,86 млрд грн больше, по сравнению с показателем на начало августа.

Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на 1 августа составляли 48,98 млрд грн, что в 3,7 раза больше по сравнению с показателем на начало июля.

Кроме того, на 1 августа сумма средств на валютных счетах правительства в Госказначействе составляла в эквиваленте 76,8 млрд грн ($3,07 млрд по курсу НБУ на отчетную дату).

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