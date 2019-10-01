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 Кабмин назначил временного руководителя Госаудитслужбы

Кабинет министров назначил временно исполняющей обязанности главы Государственной аудиторской службы Украины заместителя председателя указанной службы Галину Вашеку.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №875-р от 29 сентября обнародовано на официальном правительственном портале.

Галина Вашека занимает должность заместителя главы Госаудитслужбы с апреля 2018 года. До этого она с 1994 года занимала различные должности в Министерстве финансов, работала в Институте законодательства Верховной Рады и Секретариате Кабмина.

Как сообщалось, Кабмин на заседании 29 сентября уволил Лидию Гаврилову с должности главы Государственной аудиторской службы.

Гаврилова была председателем Государственной аудиторской службы Украины с декабря 2015 года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151338
 
 
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