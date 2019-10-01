 Зеленский подписал указ о целях развития Украины до 2030 года

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ президента №722/2019 от 30 сентября обнародован на официальном сайте главы государства.
Документ разработан "с целью обеспечения национальных интересов Украины по устойчивому развитию экономики, гражданского общества и государства для достижения роста уровня и качества жизни населения, соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина".
Согласно указу, президент установил целями устойчивого развития Украины на период до 2030 года преодоление бедности, преодоление голода, достижения продовольственной безопасности, улучшения питания и содействия устойчивому развитию сельского хозяйства, обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте.
Среди прочего документ также определяет целями обеспечение комплексного и справедливого качественного образования, обеспечение гендерного равенства, обеспечение доступности водных ресурсов, доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех, содействие экономическому росту, полной и продуктивной занятости и достойной работы для всех.
Президент также установил целями создание устойчивой инфраструктуры, содействие всеобъемлющей и устойчивой индустриализации и инновациям, сокращение неравенства, обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов, других населенных пунктов, обеспечение перехода к рациональным моделей потребления и производства.
Среди целей Зеленский также указал принятие неотложных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями, сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов, защиту и восстановление экосистем суши, разворота процесса деградации земель.
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"Цели устойчивого развития Украины на период до 2030 года являются ориентирами для разработки проектов прогнозных и программных документов, проектов нормативно-правовых актов в целях обеспечения сбалансированности экономического, социального и экологического измерений устойчивого развития Украины", – отмечается в документе.
В связи с этим Кабмину поручено в двухмесячный срок провести анализ прогнозных и программных документов с учетом Целей устойчивого развития Украины на период до 2030 года и в случае необходимости принять меры по их усовершенствованию.
Правительству также поручено создать систему мониторинга реализации Целей устойчивого развития и обнародования его результатов ежегодно до 1 марта.
Кроме того, научным заведениям рекомендовано учитывать Цели устойчивого развития Украины на период до 2030 года при определении направлений научных исследований.
Зеленского уличили в плагиате документа ООН
Тест документа, который подписал глава государства, практически полностью повторяет документ Организации объединенных наций нескольколетней давености.
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 30 сентября, подписал указ О целях стратегического развития Украины на период до 2030 года, пункты которого практически полностью скопированы с документа ООН, который посвящен устойчивому развитию также на период до 2030 года.
Документ ООН называется Система глобальных показателей достижения целей в области устойчивого развития и выполнения задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Документы размещены на сайтах президента Украины и ООН соответственно.
Первым на сходство обратил внимание журналист из Одессы Юрий Ткачев, который сообщил об этом в своем канале Telegram.
Как и в документе ООН, в указе Зеленского первым пунктом идет "преодоление бедности", вторым - "преодоление голода, достижение продовольственной безопасности, улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства", а третьим - "обеспечение здорового образа жизни для всех в любом возрасте".
Пункт №14 в оригинале звучит так: "Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития". В указе Зеленского он просто переведен на украинский язык.
В указе Зеленского говорится, что он направлен на "обеспечение национальных интересов Украины по устойчивому развитию экономики, гражданского общества и государства для достижения роста уровня и качества жизни населения, соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина".
Глава государства поручил Кабмину в двухмесячный срок проанализировать с привлечением ученых и экспертов прогнозные и программные документы с учетом целей стабильного развития Украины до 2030 года. Также президент распорядился создать действующую систему ежегодного мониторинга хода работ по исполнению обозначенных указом целей. Научным учреждениям страны рекомендовано учитывать президентскую инициативу при определении направлений для исследований.
Ни о какой "адаптации" сформулированных ООН целей устойчивого развития "с учетом специфики Украины", как сказано в преамбуле к документу, речи нет.
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"Документ разработан "с целью обеспечения национальных интересов Украины по устойчивому развитию экономики, гражданского общества и государства для достижения роста уровня и качества жизни населения" - Производители пищевой промышленности производят не более 5% продукции, которая соответствует государственным стандартам качества (ГСТУ).